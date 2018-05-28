Валовой внутренний продукт за январь-март 2018 года

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-март 2018 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,1%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,8%, услуг - 55,7%.

Номинальное значение и структура ВВП ВДС млн. тенге Структура, в % к предыдущему году, в % ИФО дефлятор Валовой внутренний продукт 11 572 513,2 100,0 104,1 106,6 Производство товаров 4 257 558,3 36,8 105,4 108,0 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 233 697,3 2,0 103,6 105,2 Промышленность 3 631 818,3 31,4 105,4 109,0 Строительство 392 042,7 3,4 105,9 101,2 Производство услуг 6 448 630,7 55,7 103,7 104,7 Валовая добавленная стоимость 10 706 189,0 92,5 104,3 106,0 Налоги на продукты 866 324,2 7,5 100,2 115,2

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.