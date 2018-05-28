Валовой внутренний продукт за январь-март 2018 года
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-март 2018 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,1%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,8%, услуг - 55,7%.
|
Номинальное значение и структура ВВП
|
|
ВДС
млн. тенге
|
Структура,
в %
|
к предыдущему году, в %
|
ИФО
|
дефлятор
|
Валовой внутренний продукт
|
11 572 513,2
|
100,0
|
104,1
|
106,6
|
Производство товаров
|
4 257 558,3
|
36,8
|
105,4
|
108,0
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
233 697,3
|
2,0
|
103,6
|
105,2
|
Промышленность
|
3 631 818,3
|
31,4
|
105,4
|
109,0
|
Строительство
|
392 042,7
|
3,4
|
105,9
|
101,2
|
Производство услуг
|
6 448 630,7
|
55,7
|
103,7
|
104,7
|
Валовая добавленная стоимость
|
10 706 189,0
|
92,5
|
104,3
|
106,0
|
Налоги на продукты
|
866 324,2
|
7,5
|
100,2
|
115,2
ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
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