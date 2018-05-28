 
Новости за сегодня

Валовой внутренний продукт за январь-март 2018 года

 

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-март 2018 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,1%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,8%, услуг - 55,7%.

Номинальное значение и структура ВВП

 

ВДС

млн. тенге

Структура,

в %

к предыдущему году, в %

ИФО

дефлятор

Валовой внутренний продукт

11 572 513,2

100,0

104,1

106,6

Производство товаров

4 257 558,3

36,8

105,4

108,0

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

233 697,3

2,0

103,6

105,2

Промышленность

3 631 818,3

31,4

105,4

109,0

Строительство

392 042,7

3,4

105,9

101,2

Производство услуг

6 448 630,7

55,7

103,7

104,7

Валовая добавленная стоимость

10 706 189,0

92,5

104,3

106,0

Налоги на продукты

866 324,2

7,5

100,2

115,2

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.

r18-05-2018-1

 

 

28 мая 2018, 14:56
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript