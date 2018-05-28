К.Токаев: Июнь будет напряженным в плане законотворческой деятельности

Кроме того, определена повестка заседания Сената Парламента, которое состоится 31 мая.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Бюро Сената Парламента, на котором распределены проекты законов, поступившие из Мажилиса, сообщает Zakon.kz.

Так, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен головным по законопроектам: «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам выборов»; «О Совете Безопасности Республики Казахстан»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан».

Комитет по социально-культурному развитию и науке определен ответственным за дальнейшую проработку и подготовку заключений по законопроектам: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

Кроме того, определена повестка заседания Сената Парламента, которое состоится 31 мая.

Сенаторы рассмотрят законопроекты: «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года»; «О Совете Безопасности Республики Казахстан»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций».

Председатель Сената акцентировал внимание коллег на предстоящей законотворческой работе и мероприятиях Сената.

1 июня состоятся парламентские слушания «О ходе реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан». 4 июня члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности проведут в Сарыагаше встречу с депутатами соответствующего комитета Сената Олий Мажилиса Узбекистана по вопросам межпарламентского сотрудничества.

«Встреча в таком формате проводится впервые, как раз в год Узбекистана в Казахстане. Вопросы взаимодействия с регионами должны быть всегда в повестке дня, потому что основными проводниками реформ являются именно регионы», - подчеркнул К.Токаев.

7-8 июня депутатская группа «Өңір» планирует провести выездное заседание в Петропавловске по вопросам переработки сельскохозяйственной продукции.

Глава Сената также подвел итоги своего рабочего визита в Атырау. «Мы встретились с активом и общественностью области, побывали на производственных объектах, убедились в том, что Атырауская область играет стратегически важную роль в экономике нашей страны. Население активно поддерживает политику Елбасы, его реформы. Имеются и нерешенные вопросы, они будут взяты депутатский контроль», - сказал он.

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