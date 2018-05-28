Шукеев: Нам надо упростить налогообложение
По его словам, аграрный налог упростит налогообложение.
Фото : eagle.mn28 мая 2018, 15:20
Предложение Минсельхоза по введению аграрного налога прокомментировал вице-премьер и министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев в кулуарах мажилиса парламента Казахстана, пишет Спутник.
"Это наше предложение. Нам надо упростить налогообложение. Очень много видов налогов. На самом деле, налогов от сельского хозяйства в бюджет поступает мало. Если мы введем один понятный налог, привязанный, например, к используемой площади земли, то налога поступит больше и администрировать будет легче", — сказал он.
При этом Шукеев отметил, что есть и "подводные камни", о которых говорят другие ведомства.
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