В Кызылординской области открыли 7 социальных объектов

В минувшие выходные в районах области были открыты 2 школы, 2 детских сада, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и дом культуры.

В ходе рабочей поездки в районы аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии открытия объектов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Кызылординской области.

Так, в Кармакшинском районе состоялось открытие школы № 183 имени У.Томанова и детского сада «Самал» на 50 мест.

«Как вы знаете, Глава государства поручил до 2020 года решить 3 задачи в сфере образования: ликвидировать трехсменное обучение, решить вопрос аварийных школ и обеспечить детскими садами дошкольников в возрасте 3-6 лет. В нашей области все эти задачи были решены досрочно: построены новые школы взамен прежних 37 аварийных объектов, решены вопросы трехсменного обучения и дошкольного образования. При этом 66,7 процентов детских садов области построены в рамках ГЧП», - сказал руководитель региона на церемонии открытия.

Отметим, что только за последние 5 лет в Кармакшинском районе были сданы в эксплуатацию 4 детских сада, 3 школы, 3 сельских клуба, 3 амбулатории и районная поликлиника, а также историко-краеведческий музей. Кроме того, ведется строительство детского сада в аульном округе Торебай би и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Торетам.

В Жанакорганском районе сдали в эксплуатацию школу, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Шиелийском – Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В ауле Тугискен Жанакорганского района состоялось открытие детского сада на 140 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса, а в селе Кожамберди была открыта школа на 200 мест. Прежнее здание школы было построено методом «асар» в 2000 г.

Шиелийский район в этом году отмечает 90-летие со дня основания. В преддверии знаменательной даты в районе открылись Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Енбекши.

С 2013 года в районе построили 6 сельских клубов, музей в родном селе Ибрая Жахаева, историко-краеведческий музей. Еще 11 объектов культуры прошли капитальный ремонт, а до конца года будет построен дом культуры на 150 мест в аульном округе Тартогай.

За последние 5 лет в Кызылординской области построено 200 социальных объектов.

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