Доллар еще подрос на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,84 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz .

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,84 тенге за доллар при объеме торгов 43,5 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 329,81 тенге за доллар (+2,39), суммарный объем торгов – 73,5 млн (-63 100 тыс.).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3021 тенге за рубль при объеме торгов 40 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3052 тенге за рубль (-0,0184 тенге), суммарный объем торгов – 60 000 тыс. рублей (+16 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 328,7-329,7 тенге, евро - 385,3-389, рос.рубля - 5,28-5,33 тенге.

В торгах принял участие 21 банк.

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