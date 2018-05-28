Аким Астаны поручил расторгать договоры с недобросовестными подрядчиками

Аким Астаны в ходе объезда города проверил темпы строительства улицы Сарайшык, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Как говорится в сообщении, длина улицы составляет 3 км, дорожное полотно будет иметь 8 полос движения. Строительство улицы Сарайшык на участке от улицы Ш. Бейсековой до проспекта Туран в дальнейшем призвано разгрузить транспортные потоки внутренней магистральной Малой кольцевой дороги на параллельных направлениях улиц Сыганак и Коргалжинской трассы. В первую очередь это позволит на 50% разгрузить проспект Туран. Асет Исекешев поручил обеспечить проезд уже к 1 июля нынешнего года.

Также аким проинспектировал участок строительства улицы Джангильдина от улицы Бейсекова до улицы Кумисбекова. На месте руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Асхат Карагойшин доложил, что по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией затянулись строительные работы.

Асет Исекешев, осмотрев объект, дал поручение расторгнуть договор и подать в суд на организацию-подрядчика.

«Мы постоянно говорим, что Астана должна стать городом, комфортным для проживания. И этот комфорт жителей зависит в том числе от вашей работы - дорожников. Второй год не можете завершить строительство. А ведь в этом районе проживает 15 тысяч человек! Кто не справляется, тот не будет работать в Астане! Надо расторгать договоры с такими подрядчиками. Поручаю принять меры!» - заявил аким.

Также во время объезда акиму было доложено о задержке сроков строительства улиц Карасаз, Обаган, Арганаты, где расположены здания ДУМК (Духовное управление мусульман Казахстана), посольств КНР, Республики Корея, Малайзии. По словам подрядчика, задержка работы связана с внесением изменения в технические условия проекта.

Аким столицы акцентировал внимание на том, что подобные вопросы, так же как и погодные условия, не могут служить основанием для срыва графиков сдачи улиц в эксплуатацию. Асет Исекешев предупредил, что ремонт на данных участках должен быть завершен до первого сентября, в противном случае договоры с компаниями, не исполняющими свои обязательства, будут расторгнуты.

Также подрядчикам были даны поручения до конца года открыть проезд по улицам в районе посольств Республики Беларусь и Узбекистана.

Далее аким Астаны обошел проспект Мангилик ел. Осмотрел участок между улицами Достык и Д. Кунаева, дал ряд поручений по их дальнейшему расширению и благоустройству.

Напомним, в этом году в столице будут построены 22 новые улицы протяженностью 20,8 км и отремонтирована 91 улица общей протяженностью 61,15 км. Серьезный ремонт также предполагается в жилых массивах Ондирис, Юго-Восток и Ильинка.