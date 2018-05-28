Мамин проинспектировал ход реализации инфраструктурных проектов в Мангистауской и СКО

Первый Вице-Премьер также проинспектировал ход строительства объектов второй очереди паромного комплекса в порту Курык.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область и Северо-Казахстанскую области ознакомился с ходом реализации инфраструктурных проектов программы «Нурлы жол», вопросов подготовки проведения V-го саммита Глав Прикаспийских государств и XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Проект автомобильной дороги Бейнеу-Акжигит второй категории имеет протяженность 85 км, начинается в поселке Бейнеу и проходит до границы с Узбекистаном.

А.Мамин отметил значимость автомобильной дороги Бейнеу-Акжигит как важного инфраструктурного объекта, имеющего региональное значение.

«Этот важный проект будет способствовать формированию транзитного автомобильного потока из стран Центральной Азии через морские порты Актау и Курык в направлении стран Кавказа, Турции и Европы»,- сказал в этой связи А.Мамин и поставил задачу «качественного строительства автодороги, сдачи ее в намеченные сроки».

Первый Вице-Премьер также проинспектировал ход строительства объектов второй очереди паромного комплекса в порту Курык.

А.Мамину доложили о ходе строительства Восточного и Западного молов, береговых гидротехнических сооружений второй фазы развития порта, объекта «Зона таможенного оформления». Также проинформировали о ходе выполнения мероприятий по вводу в эксплуатацию паромного комплекса и реконструкции автомобильной дороги «Курык – порт Курык».

В настоящее время второй комплекс (автомобильная составляющая) запущен в тестовом режиме. С начала реализации проекта произведено 476 судозаходов, перевалено 2 110 тыс. тонн грузов, в том числе в текущем году 156 судозаходов, перевалено свыше 634 тыс. тонн грузов.

В 2018 году совокупный объем перевалки грузов казахстанской портовой инфраструктуры на Каспии составит более 9 млн тонн. В первом квартале текущего года отгружено свыше 2 млн 450 тысяч тонн грузов, что на 52% выше показателя аналогичного периода прошлого года (1 млн 602 тысяч тонн).

В этот же день Первый Вице-Премьер побывал с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области в рамках подготовки к проведению XV Форума межрегионального сотрудничества.

А.Мамин в международном аэропорту г. Петропавловска ознакомился с ходом модернизации терминала и капитального ремонта автодороги «Подъезд к аэропорту».

Первый заместитель Премьер-Министра также ознакомился с ходом реконструкции путепровода - объекта на участке дороги «Петропавловск – граница РФ (на Курган)», возводимого по программе «Нұрлы жол».

В регионе А.Мамин ознакомился с ходом строительства Дворца школьников, нового микрорайона «Жас Өркен», торгово-гостиничного комплекса «Hilton», гостиницы «Кызылжар». Все объекты будут сданы в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

А.Мамин подвел итоги осмотра объектов и поставил задачи по проведению XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске на высоком организационном уровне.

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