Получить лицензию на медицинскую деятельность можно онлайн - Минздрав
Минздрав РК исключил ряд госуслуг, которые требуют прямого контакта с услугополучателями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, внесены изменения в стандарт госуслуги «Выдача лицензии на медицинскую деятельность». Теперь прием документов и выдача результатов будет осуществляться через портал «электронного правительства» и Госкорпорацию.
В результате исключается прямой контакт государственного органа с услугополучателями.
Помимо этого, в госуслуге «Допуск иностранных специалистов к клинической практике» исключается прием документов через канцелярию госоргана (территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК), прием и выдача документов также будет осуществляться через Госкорпорацию.
Соответствующий приказ «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан был подписан 1 марта 2018 года и вступил в силу 30 апреля текущего года.
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