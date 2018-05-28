Как родилась идея проведения чемпионатов мира по футболу

Ровно 90 лет назад, 28 мая 1928 года, на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) было принято решение о проведении чемпионата мира по футболу, возможно, главного турнира во всем спорте, пишет tass.ru.

Эта идея созревала довольно долго, на тот момент ФИФА существовала уже 24 года. Организация пыталась проводить международные соревнования, но ничего дельного из этого не выходило. Прародителем чемпионата мира можно считать олимпийский футбольный турнир, который ФИФА в 1914 году согласилась признать "чемпионатом мира по футболу среди любителей" и взяла на себя ответственность за организацию. Трех олимпийских турниров хватило, чтобы понять — футболу необходим свой представительный межконтинентальный турнир.

Главная заслуга в создании чемпионата мира принадлежит двум французам — Жюлю Риме и Анри Делоне. Риме является абсолютным рекордсменом по продолжительности руководства ФИФА (1921–1954), Делоне был его ближайшим помощником, именно он и был инициатором. К слову, на этом Делоне не успокоился и через пару десятков лет выступил с идеей организации Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) и проведения чемпионатов Европы. Главный трофей европейского первенства до сих пор носит его имя.

Уругвай обиделся на всю Европу

На проведение первого чемпионата мира претендовали пять стран — Уругвай, Италия, Швеция, Нидерланды и Испания. Уругвай выглядел фаворитом — сборная этой страны выиграла две предыдущие Олимпиады и по праву считалась сильнейшей в мире. Кроме того, уругвайские власти пообещали взять на себя все расходы и построить суперсовременный стадион в Монтевидео. Для Уругвая было очень важно провести чемпионат мира с имиджевой точки зрения — в тот год страна отмечала 100-летие независимости.

Финал ЧМ-1930 Уругвай - Аргентина

Решение о проведении чемпионата мира в Южной Америке не вызвало восторга у европейцев, и за два месяца до начала соревнования ни одна из команд этого региона официально не согласилась на участие в турнире. В итоге лишь благодаря авторитету Риме удалось уговорить принять участие в чемпионате мира четыре европейские сборные — Франции, Югославии, Румынии и Бельгии.

Европейская делегация, в которую вошли французы, югославы, румыны, бельгийцы, Риме и судьи, добиралась до Южной Америки 15 дней на корабле. Всего на первый чемпионат мира набралось 13 участников, а выиграла главный трофей сборная Уругвая, в финале обыгравшая аргентинцев со счетом 4:2.

Уругвайцы обиделись на всю Европу, которая проигнорировала первый чемпионат, и бойкотировали турниры в 1934 году в Италии и в 1938 году во Франции. Зато поехали в 1950 году в соседнюю Бразилию и снова стали чемпионами! С их победой связана одна из главных трагедий в истории футбола. Решающий матч на легендарной "Маракане" в Рио-де-Жанейро собрал почти 200 тысяч зрителей, которые пришли увидеть триумф своей команды. Но выиграли уругвайцы (2:1), после чего среди бразильских болельщиков были зафиксированы случаи самоубийств и смертей от сердечного приступа.

Спустя годы автор победного гола Альсидес Гиджа заявил: "За всю историю "Мараканы" этот стадион заставили замолчать три человека: Папа Римский, Фрэнк Синатра и я".

Бразильцы забрали Кубок Риме

Первый трофей чемпионата мира изображал греческую богиню победы Нику, а чести создать его был удостоен парижский ювелир Абель Лефлер. Высота его составляла около 30 см, вес — 1,8 кг. В 1946 году ФИФА дала трофею имя Риме.

История мячей чемпионатов мира по футболу

Согласно правилам, кубок навечно вручался команде, которая трижды становилась чемпионом мира. Казалось, что он достанется либо итальянцам, либо уругвайцам, которые выиграли первые четыре турнира. Но в итоге их опередили бразильцы, чьи успехи на чемпионатах мира во многом связаны с появлением Пеле. Сборная Бразилии выиграла чемпионаты 1958 и 1962 годов и забрала "Золотую богиню" в 1970 году. Добавив две победы, в 1994 и 2002 годах, эта команда является самой успешной в истории чемпионатов мира. Бразильцев так и называют — пентакампеоны, пятикратные чемпионы мира.

К слову, "Золотая богиня" до наших дней не дожила. В 1983 году кубок украли из офиса Федерации футбола Бразилии, и он пропал навсегда. Еще одна криминальная история приключилась с трофеем гораздо раньше. В марте 1966 года, за несколько месяцев до чемпионата мира в Англии, кубок был украден прямо из Вестминстерского дворца. Мировой футбол спасла дворняга по кличке Шалопай, через неделю обнаружившая кубок. Англичане выиграли домашний чемпионат мира, та победа по-прежнему остается единственным серьезным успехом их сборной.

Современная версия кубка разыгрывается с 1974 года. Он был изготовлен из чистого золота итальянским ювелиром Сильвио Газзанигой, вес трофея — 4970 г, высота — 36 см. Победители получают в собственность точную копию кубка.

Инфантино расширяет границы

Если посмотреть на историю формата чемпионата мира, то он постоянно менялся, но происходило это довольно плавно. С 1934 по 1978 год в турнире участвовало 16 команд, с 1982-го по 1994-й — 24 сборные, с 1998-го — 32 участника. Инициатором очередного витка эволюции стал действующий президент ФИФА Джанни Инфантино, который продвинул идею увеличения числа участников с 32 до 48.

Изначально планировалось, что первый турнир в новом формате пройдет в 2026 году, однако сейчас вовсю обсуждается идея расширения уже на чемпионате в Катаре в 2022 году. Если мировое футбольное сообщество согласится на преждевременное расширение, то предстоящий чемпионат мира в России станет последним в формате из 32 команд.

Факты о чемпионате мира

Последний участник первого в истории финала, Франсиско Варальо, умер 30 августа 2010 года в возрасте 100 лет.

Сборная СССР дебютировала на чемпионате мира в 1958 году. Возможный дебют четырьмя годами ранее не состоялся из-за того, что сборную просто-напросто распустили после провала на Олимпиаде-1952, и в отборочном турнире она не играла.

В 1960-м в Чили произошло сильнейшее землетрясение (9,5 балла). Турнир 1962 года хотели перенести, но президент Чилийской федерации футбола Диттборн переубедил ФИФА: "Оставьте чемпионат мира, у нас и так ничего не осталось!"

Первым талисманом чемпионатов мира в 1966 году стал львенок Вилли в футболке с британским флагом.

Первый официальный мяч чемпионата мира появился в 1970 году. Турнир в Мексике впервые полностью транслировался в прямом телеэфире, и пятнистый Telstar был легко различим на черно-белой картинке.

Впервые допинг-контроль был применен на чемпионате мира 1974 года. Первым уличенным в употреблении допинга футболистом стал гаитянин Эрнст Жан-Жозеф, который попался на применении эфедрина. Несмотря на заявления о том, что этот препарат используется для лечения астмы, Жан-Жозефа исключили из сборной и отправили на родину.

Самую крупную победу в истории ЧМ одержала сборная Венгрии, разгромившая в 1982 году команду Сальвадора со счетом 10:1.

Единственным футболистом, которому удалось забить пять мячей в одном матче чемпионата мира, стал нападающий сборной России Олег Саленко. Это случилось в 1994 году в матче группового этапа с камерунцами (6:1).

Самый быстрый гол в истории турниров забил турок Хакан Шукюр в матче за третье место против команды Южной Кореи в 2002 году (3:2) — ему понадобилось всего 10,8 секунды.

Арбитром самого грубого матча в истории чемпионатов мира стал россиянин Валентин Иванов. В матче 1/8 финала между сборными Португалии и Нидерландов (1:0) в 2006 году Иванов показал 16 желтых карточек и удалил четырех игроков.

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является немец Мирослав Клозе​, сыгравший на четырех турнирах и забивший 16 мячей.

Олег Кошелев