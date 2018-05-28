«Совет генералов» добивается создания в Алматы мемориального воинского кладбища

В этом их поддерживают акимы Алматы и Алматинской области.

В Алматы прошла очередная отчетно-выборная конференция РОО «Совет генералов», сообщает Zakon.kz.

РОО «Совет генералов» - одно из наиболее авторитетных ветеранских объединений в Казахстане, имеющего статус высшего объединения ветеранов воинской, правоохранительной службы и получившего в этом поддержку, начиная от Президента, Правительства до представителей власти на местах. Кроме того, «Совет генералов» является единственным ветеранским объединением в стране, возглавившим общественное движение по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.

За последние три года "Советом генералов" сделано очень многое. Так, в честь 70-летия Победы в СМИ была организована пропаганда подвигов 528 Героев Советского Союза – выходцев из Казахстана, создан фильм «Подняться в Воздух» о дважды Герое Советского Союза Талгате Бегельдинове с передачей его бронзового бюста Центральному Музею Великой Отечественной войны г. Москвы. Ровно год назад сюда же был передан бронзовый бюст Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны РК, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. По ходатайству «Совета генералов» прошлой осенью имена Героев Бегельдинова и Нурмагамбетова присвоены двум улицам Алматы.

По инициативе "Совета генералов" также издана книга «Генералы Великой Степи» при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации. Проведена международная казахстанско–российская мемориальная акция «Давным-давно была война». Совершен автопробег «Ұлы дала азаматтары», посвященный 25-летию Независимости РК и 75-летию формирования дивизий, бригад, отдельных полков и батальонов Красной армии на территории Казахской ССР. Вручены 26 родственникам Сертификаты Памяти о месте захоронения без вести пропавших воинов-казахстанцев. В начале 2017 года под руководством «Совета генералов» в Казахстан возвращены останки воина-казахстанца, участника войны рядового Николая Сорокина, которые перезахоронены в Семее. Сорокин погиб в 1944 году при освобождении Эстонии. В феврале этого года по приглашению мэра города Волгограда, делегация от «Совета генералов» из 11 генералов приняла участие в мероприятиях, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками гитлеровских полчищ в Сталинградской битве.

- На улице было почти 30 градусов мороза, несмотря на это, мы прибыли в Город-Герой, что восхитило даже самого мэра Волгограда, - говорит видный военный деятель, генерал-майор Алмасбек Абдрахманов. – А уже в апреле делегация «Совета генералов» участвовала на открытии гранитного памятного знака воинам-казахстанцам - защитникам Сталинграда, где вложили капсулу с родной землёй в специальной нише под памятником, установленном на Мамаевом кургане.

Это только небольшая часть той огромной работы, которую выполнили члены «Совета генералов» за последние три года. В общей сложности за отчетный период ими рассмотрено более 100 важных вопросов, они активно участвуют в антикоррупционной, наставнической, воспитательной работе, в различных общественно-политических мероприятиях, социальных проектах, которые проводятся не только в Алматы и Астане, но и по всему Казахстану.

- На наш взгляд, в Алматы надо создать мемориальное воинское кладбище, - говорит председатель президиума РОО «Совет генералов», генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров. – Мы повторно подняли этот вопрос и нас поддержали акимы города и Алматинской области. В связи с расширением территории Алматы, есть надежда, что вопрос по мемориальному кладбищу решится положительно.

По словам Кайдарова, к 2020 году в Алматы будет создана также аллея Славы.

- Мы думаем основные усилия деятельности нашей организации направить на содействие государственным и правоохранительным органам в эффективном противодействии современным вызовам и угрозам стабильности и безопасности, - подытожил генерал.

Торгын Нурсеитова

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