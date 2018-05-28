20 тысяч метров покорят жетысусцы в честь 20-летия Астаны

Главная цель организации, развивать географию и смежные ей науки, известные на территории области, благодаря сформированным ценностям, сознательности, объективности и непредвзятости.

Первым проектом нового географического общества Алматинской области является, покорение гор Жетысуского края, общей высотой 20 тысяч метров. Организаторы символично посвятили его 20-летию нашей столицы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Об этом стало известно в ходе брифинга: «Покорить вершины Жетысу» состоявшегося в Региональной службе коммуникаций, где спикером выступил руководитель Жетысуского географического общества Ануар Демегенов.

- В рамках программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в нашем регионе создано «Жетысуское географическое общество», способствующий развитию внутреннего туризма региона. Мы будем реализовывать проекты, чтобы люди больше узнали о Жетысу, - говорит Ануар Демегенов

Также спикер, отметил, что главная цель организации, развивать географию и смежные ей науки, известные на территории области, благодаря сформированным ценностям, сознательности, объективности и непредвзятости.

- В нашей области много гор. И думаю, каждый должен покорить их. Своими проектами, мы хотим привлечь людей в горный туризм. Ведь это формирует здоровый образ жизни, бережное отношение к окружающей среде, продвижение бренда Жетысу как развитый регион с уникальной историей, природой и культурой. Как руководитель экспедиции, хочу сказать,что все пройдёт на высшем уровне. Подготовленные альпинисты помогут в планировании современных экспедиций: подборе экипировки, выборе траектории движения и обеспечении безопасности на маршруте. Любой желающий может присоединиться к нам, главное иметь желание, - подчеркнул Ануар Демегенов.

Как стало известно, в планах Жетысуского географического общества покорить шесть вершин, в числе которых: пик «Лабасинский» высотой 1500 м, пик «Текели»2000м, «Абай» 4010 м, «Физкультурник» 4068 м, «Нурсултан» 4376 м, крупнейшая горная система Центральной Азии 4620 м и вершина «Тянь-Шань».

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