Регистрация на портале по электронному приему в школы Алматы не работает

Журналисты решили пройти процедуру регистрации, однако сервис после многократных попыток так и не смог внести в базу пользователя.

В Алматы разработчики совместно с сотрудниками отдела образования Бостандыкского района объявили о новом наборе учащихся в порядке электронной очереди с 1 июня. Однако при попытке зарегистрироваться на портале mektepalmaty.kz, сервис выдает критическую ошибку, сообщает zakon.kz.

Портал предоставляет целый ряд функций для удобства родителей: "Прием в школу", "Подать заявку во все классы", "Карта микроучастков школ", "Прием в кружки" и "Льготное питание". Часть из функций действительно работает, например, карта или просмотр действующих кружков. Но для использования остальных функций портала, пользователям необходимо пройти обязательную процедуру регистрации. Которая при полном заполнении всех окошек, выдает критическую ошибку. Сам портал также не вызывает вопросов и работает корректно, за исключением уже озвученного момента.

При этом даже при многократном повторении процедуры регистрации, сервис отказывается принимать данные с разных устройств. К сожалению, редакции не удалось дозвониться до Управления образования и разработчиков проекта. При звонке в сервисную поддержку, указанную на сайте, автоответчик сообщает, что это - общественная приемная акимата Алматы. Но на момент звонка все операторы были заняты.

"Сейчас остаются несколько дней до приема в школу. Это сервис существует с 2015 года. Система показала свою целесообразность. Люди встают в очередь, потом приходят в назначенное время и устраиваются в школу. После того, как вы на карте найдете свой микроучасток, следует заполнить форму подачи заявки. Вносятся основные данные, прикладываются основные документы: адресная справка заявителя, адресная справка ребенка, свидетельство о рождении. Выбирается школа по микроучастку и желаемая школа. 1 июня ровно в 8:00 открывается программа, родители заходят и можно устроиться практически в любую гимназию. Здесь идет основной упор на то, что заявку можно подать быстрее, пока есть места", - сказал сегодня на пресс-конференции в Алматы директор КГУ "Городской научно-методический центр новых технологий" Андрей Дупик.

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