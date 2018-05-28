Законопроект о деятельности некоммерческих организаций рассмотрели в Сенате

На расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций», передает Zakon.kz.

Целью законопроекта является совершенствование законодательства в области государственного социального заказа путем повышения эффективности и прозрачности реализации государственного социального заказа, а также оптимизация перечня некоммерческих организаций, предоставляющих сведения в уполномоченный орган.

Документ затрагивает содержание ряда законодательных актов.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях направлены на уточнение субъектов административной ответственности за нарушение законодательства о некоммерческих организациях.

В закон «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» вводятся новые понятия «формирование государственного социального заказа» и «оценка результатов государственного социального заказа». Также уточняются компетенции уполномоченного органа и других государственных органов в части осуществления формирования и оценки результатов государственного социального заказа.

Поправки в закон «О некоммерческих организациях» предусматривают сокращение перечня неправительственных организаций, предоставляющих сведения в уполномоченный орган.

Изменения и дополнения по вопросам взаимодействия Национальной палаты предпринимателей с правительством и государственными органами вносятся в закон «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».

В законы «О защите прав потребителей», «О государственных услугах» и «О государственной молодежной политике» внесены поправки, направленные на приведение данных актов в соответствие с изменениями, вносимыми в закон «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан».

Законопроект передан на рассмотрение палаты.