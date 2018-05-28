В Алматы открылся модернизированный Центр обслуживания налогоплательщиков

В модернизированном Центре обслуживания налогоплательщиков применяется «пакетное обслуживание», когда потоки распределяются модератором в зависимости от категории.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда осмотрел модернизированный Центр обслуживания налогоплательщиков Управления государственных доходов Жетысуского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Глава мегаполиса отметил, что качественное улучшение налогового администрирования повышает удовлетворенность бизнеса и является одним из приоритетных направлений в работе государственных органов Алматы, как города предпринимательства и частного капитала.

Как рассказал руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Аскар Тынысбеков, услуги в обновленном формате сегодня оказывают уже в четырех районах мегаполиса. В модернизированном Центре обслуживания налогоплательщиков применяется «пакетное обслуживание», когда потоки распределяются модератором в зависимости от категории.

«То есть профессиональные бухгалтеры, начинающие предприниматели, лица с ограниченными возможностями и другие категории обслуживаются у различных операторов. Введен пакет «Балапан» для посетителей с детьми, позволяющий родителям получить необходимые услуги в зоне видимости детской площадки. Действуют зоны с терминалами самообслуживания налогоплательщиков», - сообщил Аскар Тынысбеков.

Ранее в Алматы открылась общественная приемная акимата «Open Almaty», где по принципу «одного окна» оказываются услуги, не охваченные ЦОНами. Алматинский проект отмечен наградами европейского форума «Умных городов» и конкурса городских практик СНГ в номинации «Город, где хочется жить». При поддержке акимата Алматы городской прокуратурой запущен Центр правоохранительных услуг с использованием современных технологий управления.

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