Вывод казахстанских компаний на рынки капитала даст импульс развитию отечественной экономики

О том, какая картина инвестиционных возможностей складывается в Казахстане, и как проходит процесс приватизации государственных активов в стране рассказал Нурлан Рахметов, управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации АО «Самрук-Қазына» в рамках видеомоста «Москва - Екатеринбург - Казань - Астрахань».

Как отметил Н. Рахметов, Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» входит в 30-ку крупнейших суверенных фондов мира, с активами в размере порядка 70 млрд. долл.

Программа приватизации активов «Самрук-Қазына» проводится в рамках снижения доли участия государства в ВВП до 15% к 2021 году.

«Наша цель - снижение доли участия государства в экономике, увеличение доли частного сектора. На сегодня фактически 141 актив передан в конкурентную среду. До конца 2018 года необходимо реализовать еще 50 компаний. Значительная часть активов нами уже реализована», - отметил Н. Рахметов.

Он призвал российских инвесторов к вовлечению в процесс приватизации крупных национальных активов Казахстана, работающих в сфере энергетики, нефтехимии, горнорудного сектора, транспорта и логистики. В настоящее время доля российских инвестиций составляет порядка 5%.

По словам Н.Рахметова, вывод казахстанских компаний на рынки капитала, прежде всего, предусматривает повышение конкурентоспособности и эффективности портфельных компаний. Также реализация программы позволит инвестировать в развитие новых проектов и отраслей, усилить прозрачность деятельности и улучшить стандарты корпоративного управления.

«Кроме того, будет обеспечен доступ к технологиям и ноу-хау через развитие партнерства со стратегическими инвесторами», - подчеркнул управляющий директор АО «Самрук-Қазына».