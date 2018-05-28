Крестьяне Мактааральского района ЮКО отправили в Россию первый урожай дынь и арбузов

В прошлом году дехкане Южно-Казахстанской области произвели 1 млн .300 тыс. тонн бахчевых культур, в том числе 631 тыс. тонн произведено мактааральскими крестьянами.

В Мактааральском районе ЮКО созрел первый урожай бахчевых культур. Получив первый урожай раннего созревания бахчевых, крестьяне отправили в Россию 55 тонн дынь и 45 тонн арбузов передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

По сравнению с прошлым годом первый урожай бахчевых созрел на 10-15 дней раньше. В этом году в районе дыни были посажены на 19,5 тыс. га, а арбузы – на более 8 тыс. га, в том числе площадь раннего посева составила 13 200 га.

В текущем году КХ «Абиш-ата» одно из первых получило первый урожай арбуз, экспортировав на внешние рынки 20 тонн продукции. Стоимость за 1 кг арбуза составила 140 тенге. Теперь данное хозяйство планирует получить свыше 30 тонн продукции с одного гектара земли, засеяв в целом семенами арбузов 3 гектара земель.

Глава района Жамантай Бейсенбаев посетив КХ «Абиш-ата» и встретившись с руководством крестьянского хозяйства, пожелал им удачи в их не легком деле.

«Основной источник дохода района – земледелие. Дехкане района стараются максимально эффективно использовать каждую возможность. Накрыв двухслойной пленкой, выращивают дыни, арбузы, баклажаны и болгарский перец. Сегодня один из первых урожаев арбузов отправили в Россию, в Якутию. Уверен, что в этом году урожай наших крестьян будет богатым», - сказал аким района.

Напомним, в прошлом году дехкане Южно-Казахстанской области произвели 1 млн .300 тыс. тонн бахчевых культур, в том числе 631 тыс. тонн произведено мактааральскими крестьянами.

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