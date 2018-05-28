Погибли двое рабочих, пострадавших во время ЧП в Мангистау

Один из трех пострадавших в результате взрыва на месторождении нефтяников находится в тяжелом состоянии.

Один из трех пострадавших в результате взрыва на месторождении нефтяников находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».





Он сейчас находится в больнице №1 города Астаны, двое других пострадавших скончались 26 мая. Один из нефтяников скончался в Москве, в Научно-исследовательском институте Склифосовского, второй - в столичной больнице №1.

«Состояние нефтяника, доставленного в Москву, было крайне тяжелым. Он скончался от нарушения работы сердца и всего организма. С самого начала вероятность того, что он выживет, была ничтожной. Состояние скончавшегося в Астане нефтяника было таким же. Третий пострадавший проходит лечение в Астане», - отмечает заместитель руководителя мангистауской областной больницы Умит Ильясова.

Отметим, как сообщали в Комитете по ЧС МВД РК, происшествие на месторождении «Комсомольское» случилось 19 мая. Возгорание дренажной емкости произошло в 22:22. На месте происшествия от полученных травм скончался 35-летний рабочий подрядной организации ТОО «М-Техсервис». Трое человек (двое 1973 и один 1980 года рождения) получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

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