Неприятный запах в Караганде исходит от отстойников Станции аэрации

Там под воздействием климатических факторов происходит естественный процесс окисления осадка с выделением сероводорода, метана, азота и неприятного запаха.

Источник зловония удалось определить благодаря информации пресс-службы ТОО "Караганды Су", передаёт Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Первым под подозрение попало озеро в Центральном парке. Однако в управлении парками опровергли эту версию.

"Озеро не может быть источником вони. В этом озере растут водоросли, водятся рыбы, можно здесь увидеть диких уток. Если бы вода была загрязненной и имела неприятный запах, живых организмов здесь бы не наблюдалось", - сказал начальник производственно-технического отдела Жанат Нуржанов.

Также он отметил, что в минувшие выходные водолазы очищали берег озера. Из воды были извлечены стёкла и бутылки, доски от террас, брёвна и бетонную урну.

Специалисты ТОО "Караганды Су" сообщили, что неприятный запах доносится с отстойников Станции аэрации, где под воздействием климатических факторов происходит естественный процесс окисления осадка с выделением сероводорода, метана, азота и неприятного запаха. В результате, при Юго-Западной розе ветров неприятный запах ощущают жители Нового города, станции Большой Михайловки, Кирзавода 1-2, района Михайловки. Запах усиливается при сильном приземистом ветре и при технологическом процессе очистки сточных вод.

"Технологические объекты Станции аэрации являются резервуарами открытого типа. С поверхности зеркала воды происходит испарение, соответственно специфический неприятный запах беспрепятственно попадает в атмосферу", - объясняют в компании.

Для частичного снижения интенсивности запахов в 2017 году компанией была проведена полная замена дренажной системы иловых площадок. В этом году будет заменена дренажная система протяженностью 1200 метров и коллектор – 340 метров, что уменьшит интенсивность неприятного запаха.

"При существующей технологии очистки сточных вод, которая используется в Караганде на протяжении более 30 лет, необходимо либо построить новые канализационные очистные сооружения закрытого типа, что требует огромных финансовых вложений (примерно 40 миллиардов тенге), либо производить модернизацию существующих объектов. Для реализации последнего, нами изучены системы контроля запахов в городах России, очистные сооружения в которых работают по аналогичной технологии: Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Чебоксары, Сочи и установлено, что усиление неприятного запаха происходит при повышении температур наружного воздуха, повышенной влажности, изменении состава стоков с увеличением сброса в них различных синтетических моющих веществ, нефтепродуктов, лако-красочных смесей, различных пищевых растворителей", - говорится в сообщении.

В настоящее время ТОО "Караганды Су" ведёт работу, которая поможет изменить существующую ситуацию. В свою очередь, немецкие эксперты провели детальное обследование всех технологических объектов Станции аэрации. Для решения проблемы нейтрализации запаха был предложен вариант изменения технологического процесса с включением раздельной аэробной стабилизации в отдельно выделенном для этого бассейне. Пока предложенные варианты находятся на рассмотрении, компанией было принято решение для частичного снижения запахов запретить проведение работ на иловых картах при неблагоприятной розе ветров, а, в исключительных случаях, работы проводить в минимальных объёмах.

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