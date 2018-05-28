15 иностранных журналистов посетили сакральные места Мангистау

В первый день визита они познакомились с основными достопримечательностями Мангистауской области - подземными мечетями Бекет ата и Шопан ата.

В Мангистауской области проходит «культурный» пресс-тур в рамках продвижения проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире», сообщает Zakon.kz.

Как сказал в своем послании Президент Нурсултан Назарбаев: «Это очень серьезная и трудоемкая работа, которая включает не только отбор лучших произведений национальной культуры, но и презентацию их за рубежом».

15 журналистов из Испании, Италии, США, Китая, Египта, Великобритании, Франции в первый день визита познакомились с основными достопримечательностями Мангистауской области - подземными мечетями Бекет ата и Шопан ата.

По итогам поездки, журналисты поделились своими впечатлениями. Так, репортер из Великобритании Мариола Федорчук увидела сходство местных захоронений с захоронениями в Китае и Японии. А также сравнила ранние захоронения в некрополе Шопан Ата с захоронениями в Словении. Журналист из Китая Чен Руи нашла много общего между духовным наследием зороастрийцев с традициями ее предков - буддистов.

«Спасибо за предоставленную возможность посетить уникальные места Мангистау, увидеть своими глазами удивительные памятники архитектуры. Хотелось бы отметить особенную гостеприимность местных людей, отзывчивость. Мы все согласны с тем, что еще никогда и ни где не видели такого гостеприимства, как в Мангистау. Я также могу отметить, что обычно иностранных туристов, особенно из Европы, интересуют, прежде всего, культура, традиции и особенный внутренний мир страны. И все это мы нашли и увидели в вашем регионе. Хочу пожелать сохранить все это, чтобы показать всю самобытность казахского народа международному туристу», - сказала Изабель Моран из Франции.

Аким Ералы Тугжанов встретился с иностранными журналистами и ответил на вопросы об основных успехах в социально-экономическом развитии региона, об иностранных инвесторах и проектах, реализуемых ими в Мангистау, о развитии малого и среднего бизнеса, а также о народах, проживающих на территории Казахстана. Также главе региона был задан вопрос о сохранении уникальной культуры Казахстана, и региона в частности и развитии туристического потенциала.

«Мы планируем построить не менее 10 визит-центров, где будут размещаться экскурсионно-выставочный центр, магазин сувениров, лавка национальных продуктов, кафе и санитарные зоны. Сейчас идет строительство дороги, осталось 85 км, которые мы закончим в этом году до границы с Узбекистаном. По всей ее протяженности будут построены визит-центры со всеми необходимыми удобствами для туристов. Вчера вы посмотрели Бекет ата и Шопан ата. Туристов, которые приезжают к нам, в первую очередь интересуют наши святыни и как мы смогли сохранить все это практически в первозданном виде. Народ Казахстана смог сохранить традиции и культуру в самые трудные периоды истории. У нас в стране проживает 130 народов со своей культурой, традициями и языками. У нас большой опыт по сохранению самобытности. Поэтому никакие внешние модернизационные процессы не могут повлиять на культуру и традиции нашего народа», - сказал аким Ералы Тугжанов.

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