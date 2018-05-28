В Костанае мужчине, который убил свою дочь, дали пожизненный срок

Он так и не смог объяснить суду почему убил своего ребёнка.

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесен приговор по резонансному делу об убийстве 15-летней школьницы Оксаны Клепиковой, передает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

На скамье подсудимых отец девочки Сергей Клепиков. Мужчина освободился условно-досрочно из колонии, в которой отбывал наказание за убийство супруги в 2004 году.

Во время рассмотрения дела об убийстве 15-летней Оксаны Клепиковой он так и не смог объяснить суду почему убил своего ребёнка.

Сегодня суд приговорил Сергея Клепикова к пожизненному сроку с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности. На приговор он отреагировал спокойно.

Напомним, убийство школьницы потрясло костанайцев. Директор школы рассказала о погибшей девочке. Позже происшествие прокомментировали в полиции. Отец погибшей школьницы находился с ранением в костанайской больнице под конвоем.

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