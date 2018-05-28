В Москве на ВДНХ откроется новый казахстанский павильон

Сейчас строительные работы идут полным ходом.

Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов провел рабочее совещание по реконструкции казахстанского павильона на ВДНХ, сообщает Zakon.kz.

В рамках празднования 20-летия Астаны в Москве Казахстан откроет уже новый павильон с современными архитектурными решениями. Как отметил Посол Казахстана, благодаря особому вниманию Главы государства Н. А. Назарбаева казахстанский павильон может стать жемчужиной ВДНХ, который сможет достойно представлять нашу страну на российской земле.

Сейчас строительные работы идут полным ходом.

«Казахстанский павильон должен стать одним из самых красивых на ВДНХ. Поэтому строительной группе необходимо очень качественно и надлежащим образом завершить все работы в намеченный срок",– сказал в ходе совещания Имангали Тасмагамбетов.

Также Глава дипмиссии отметил, что в ходе строительных работ будет полностью восстановлен фасад, интерьер и скульптурные композиции, также реконструирована гранитная лестница на входе, воссоздан остеклённый купол над центральным выставочным залом.

Стоит отметить, объект культурного наследия федерального значения, павильон №11 "Металлургия", представлял до 1964 года достижения народного хозяйства Казахской ССР, позже – достижения республики в цветной металлургии, нефтегазовой и угледобывающей промышленности. В 2011 году по распоряжению правительства Российской Федерации павильон был передан в аренду Казахстану на 50 лет.

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