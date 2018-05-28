В Павлодаре оправдали мужчину, обвиняемого в развращении падчерицы

Ему грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области вынесли оправдательный приговор Виталию Дикальчуку, которого обвиняли в развращении малолетней, совершенном неоднократно. Ему грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, передает zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

Известно, что житель Павлодарской области Виталий Дикальчук попал под подозрение отца двух девочек шести и четырех лет, когда те гостили у него дома. Отец заявил о том, что сожитель его бывшей жены пристает к старшему ребенку. Сначала его слова подтвердила сама девочка, но позже экспертиза не смогла доказать подлинности ее слов. Больше того, судья, рассматривавший это уголовное дело, посчитал, что детям за оговор отчима пообещали купить сладости и куклу. Но когда взрослые не сдержали обещаний, девочка отказалась от своих показаний.

Суд постановил признать Дикальчука невиновным и оправдать его за отсутствием событий уголовного правонарушения.

«Уголовное производство по делу прекратить. Освободить Дикальчука из-под стражи немедленно в зале суда. Признать за ним право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс», — зачитал судья Кадырбек Сатабаев.

Помимо этого, суд вынес частные постановления в адрес генерального прокурора и министра внутренних дел из-за грубых нарушений, с которыми провели досудебное расследование. По мнению Сатабаева, следователь, назначенный на расследование дела, имел слишком небольшой опыт работы в этой сфере.

Не удовлетворило его и то, что несмотря на недостачность доказательств, прокурор продолжала настаивать на виновности Дикальчука и просила приговорить его к 10 годам лишения свободы. Суд постановил довести до сведения генерального прокурора РК о существенных нарушениях норм уголовно-процессуального закона, допущенных в досудебном расследовании.

Виталий Дикальчук в ожидании приговора провел под арестом восемь месяцев.

При этом отца девочек не устроил оправдательный приговор. Мужчина прямо в здании суда кинулся с кулаками на бывшую жену и ударил старшую дочь. Мать детей заявила, что боится мести со стороны бывших родственников.

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