В Мангистау выпускники перевернулись на авто, пострадала девушка

Четверых участников аварии после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой.

27 мая автомобиль, в котором находились выпускники одной из школ, перевернулась на берегу моря в Таучике. Об этом рассказал Галым Джумагалиев, заведующий отделением экстренной медицинской помощи МОБ, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

По словам Галыма Джумагалиева, звонок из врачебной амбулатории Таучика поступил в диспетчерскую санитарной авиации МОБ 27 мая в 23:45.

- Четверых участников аварии после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой. Одна девушка направлена в отделение нейрохиругии с травмами. Ее состояние оценивается как средней тяжести, - прокомментировал Галым Джумагалиев.

По словам Гельмана Чагая, заведующего отделением нейрохирургии МОБ, девушка в ясном сознании.

- У пациентки легкая черепно-мозговая травма. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметил Гельман Чагай.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!