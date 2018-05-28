В ХК "Барыс" прокомментировали информацию о бюджете клуба

Ранее было сказано, что бюджет клуба в первом квартале 2018 года составил 1,65 миллиарда тенге.

Хоккейный клуб "Барыс" прокомментировал информацию о бюджете клуба и заработной плате главного тренера Галыма Мамбеталиева, передаёт Bnews.kz.

Причиной тому послужило, что 27 мая на официальном сайте издания "Спорт-Экспресс" вышел материал, посвященный хоккейному клубу "Барыс". В нём было отмечено, что бюджет клуба в первом квартале 2018 года составил 1,65 миллиарда тенге.

"Эта информация не соответствует действительности. Также в статье сообщается, что заработная плата исполняющего обязанности главного тренера "Барыса" Галыма Мамбеталиева составляет 2,4 миллиона рублей, что эквивалентно 12,5 миллионам тенге", - говорится в сообщении.

Как отметили в хоккейном клубе, на самом деле зарплата Галыма Мамбеталиева в несколько раз меньше.