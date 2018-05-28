ОДКБ, ШОС и СНГ объединятся в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Для реализации подписанных договоренностей будет создана постоянно действующая экспертная группа.

Между секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исполкомом Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Антитеррористическим центром Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и взаимодействия, сообщает Sputnik Казахстан.

Документ подписали генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев и руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков.

"Меморандум предусматривает информирование на основе взаимности друг друга об актуальных вызовах и угрозах террористического и экстремистского характера, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ОДКБ.

Стороны будут совместно совершенствовать сотрудничество и взаимодействие, проводить взаимные консультации по вопросам своей деятельности, участвовать в проведении научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Для реализации меморандума предполагается создание постоянно действующей экспертной группы.

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