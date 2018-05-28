Аким Уральска считает, что в отсутствии горячей воды виноваты горожане

По уверению акима города, вопрос о повышении тарифа за горячую воду назрел давно.

28 мая, аким Уральска Мурат Мукаев собрал брифинг, где рассказал о проблеме с горячей водой в городе. Всю вину за отключение горячей воды глава города возложил на самих горожан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на uralskweek.kz.

— На сегодня долг горожан перед «Жайыктеплоэнерго» около 730 миллионов тенге, — сообщил Мурат Мукаев. — «ЖТЭ», в свою очередь, за газ должны около 900 миллионов тенге Казтрансгазаймаку. Сейчас мы активно собираем долги с горожан — сотрудники «ЖТЭ» обходят квартиры должников и собирают оплату.

Тут же Мурат Мукаев подчеркнул, что тариф на услуги ЖТЭ не повышался уже несколько лет. По уверению акима города, вопрос о повышении тарифа за горячую воду назрел давно.

Однако на вопросы журналистов аким города отвечать отказался. В частности, его спросили почему власти города перекладывают на потребителей проблемы предприятия, если по данным того же ЖТЭ за услуги не платят всего лишь 10 процентов абонентов. Также акима города спросили, почему ЖТЭ не публикует финансовые отчеты аудиторских проверок предприятия. В этот момент аким города просто встал и вышел из зала, оставив вопросы без ответа.

На вопросы журналистов аким Мукаев поручил отвечать генеральному директору «Жайыктеплоэнерго» Мурату Байменову. Мурат Байменов пообещал, что финансовый отчет предприятия будет скоро опубликован. Он согласился, что это неправильно, когда из-за долга 10 процентов потребителей от услуг отключается весь город. Задать другие вопросы директору предприятия не удалось, так как в зал вошел начальник отдела внутренней политики и сообщил, что Мурата Байменова срочно вызывает к себе аким города. Перед уходом Мурат Байменов успел лишь сообщить, что подача газа предприятию будет возобновлена если ему удастся собрать с потребителей половину суммы долга.

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