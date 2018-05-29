В Алматы шесть человек пострадали в ДТП

Водитель одного из Mercedes не успел затормозить перед поворачивающим налево автомобилем.

Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улиц Рыскулова и Шарипова в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

Mercedes S-class двигался по Рыскулова и намеревался повернуть налево на улицу Шарипова. Водитель приступил к маневру, не убедившись в безопасности движения. В этот момент по Рыскулова в противоположном направлении ехал Mercedes E-class, водитель которого не успел отреагировать и врезался в бок S-class, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

От удара S-class откинуло на тротуар. Оба автомобиля от столкновения сильно деформировались.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Всех шестерых с различными травмами госпитализировали медики "скорой помощи".

Выяснением обстоятельств случившегося занимаются сотрудники дорожной полиции.

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