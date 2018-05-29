В Алматы шесть человек пострадали в ДТП
Водитель одного из Mercedes не успел затормозить перед поворачивающим налево автомобилем.
Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улиц Рыскулова и Шарипова в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
Mercedes S-class двигался по Рыскулова и намеревался повернуть налево на улицу Шарипова. Водитель приступил к маневру, не убедившись в безопасности движения. В этот момент по Рыскулова в противоположном направлении ехал Mercedes E-class, водитель которого не успел отреагировать и врезался в бок S-class, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
От удара S-class откинуло на тротуар. Оба автомобиля от столкновения сильно деформировались.
В результате ДТП пострадали шесть человек. Всех шестерых с различными травмами госпитализировали медики "скорой помощи".
Выяснением обстоятельств случившегося занимаются сотрудники дорожной полиции.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!