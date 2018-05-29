Бой с Головкиным поможет "Канело" сохранить репутацию

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), заявил, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) должен согласиться на реванш ради сохранения своей репутации. Об этом сообщает "Чемпионат".

Переговоры о повторном поединке Головкин - Альварес зашли в тупик - сторонам не удается решить вопрос распределения доходов. Так, Головкин хочет получить ровно половину, тогда как мексиканец готов предложить казахстанцу лишь 35 процентов - за первый бой чемпион получил 30 процентов от призового фонда.

"Я считаю, что Альваресу нужен реванш с Головкиным, чтобы сохранить репутацию, особенно учитывая все эти разговоры вокруг положительного допинг-теста и слухов о том, что он принимал какие-то препараты перед первым боем. Теперь, когда он подписался на постоянные допинг-тесты, он хочет показать, что он может выступить как минимум не хуже, чем в первом поединке с Геннадием", - приводит слова Леффлера BoxingScene.

Ранее Леффлер сообщил, что Головкин в случае неудачи в переговорах с Альваресом встретится с украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО), который находится в статусе обязательного претендента на титул IBF. При этом промоутер исключил вариант с чемпионом WBO британцем Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО), который 23 июня проведет защиту пояса против соотечественника Мартина Мюррея (36-4-1, 17 КО).

Изначально второй бой Головкин - Альварес должен был пройти 5 мая в Лас-Вегасе, но мексиканец в феврале попался на допинге, в марте был временно отстранен и отказался от поединка, а в апреле получил шестимесячную дисквалификацию, которая отсчитывается с даты первой проваленной пробы. Возвращение "Канело" на ринг запланировано на 15 сентября - в уик-энд Дня Независимости Мексики.