Японец заплатил миллионы за две дыни

Сделка была совершена на первом аукционе сезона урожая, который прошел на оптовом рынке в городе Саппоро в субботу, 26 мая.

Две дыни-канталупы из японского города Юбари, округ Сорати, ушли с молотка за рекордную сумму. Об этом сообщает издание The Mainichi.

Глава фирмы Hokuyu Pack Синья Нода отдал за пару плодов 3,2 миллиона иен (9,5 миллионов тенге). По его словам, он хотел заплатить как можно больше, чтобы таким образом отметить 30-летний юбилей своей компании. Канталупы будут демонстрировать публике до конца месяца, после чего разрежут на дольки и бесплатно раздадут клиентам Hokuyu Pack.

Сделка была совершена на первом аукционе сезона урожая, который прошел на оптовом рынке в городе Саппоро в субботу, 26 мая. В нем участвовали восемь фермеров из Юбари, которые привезли 507 канталуп.

В конце весны в Японии принято покупать летние дары для клиентов, поясняет издание Kotaku. Чаще всего ими становятся пиво, печенье и дорогостоящие фрукты или плоды. В магазинах подарочные канталупы, манго и вишни нередко стоят до шести тысяч рублей, но на аукционе их цена может вырасти в сотни раз. В 2016 году две канталупы были проданы с аукциона за три миллиона иен (1,7 миллионов рублей), в 2017 году — за 1,5 миллиона иен (856 тысяч рублей).

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!