Сколько Головкин может заработать на бое с "Канело"

Журналист Boxingscene.com Майкл Розенталь рассказал о финансовом аспекте потенциального второго поединкаГеннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Этот бой может состояться 15 сентября, однако пока переговоры затрудняются нерешенным финансовым вопросом: Головкин требует распределения доходов 50/50, «Канело» — 65/35 в свою пользу.

«Головкин может сделать 30 миллионов долларов или больше за второй бой с „Канело“ — больше, чем с кем-либо другим. Поэтому, если казахстанец так же умен, как я думаю, он отбросит эти 50 на 50 — он сам знает, что это нереалистично, и попытается убедить Альвареса пойти на компромисс 60 на 40 в пользу мексиканца. Это всяко лучше, чем 70 на 30 в первом поединке», — пишет Розенталь.





