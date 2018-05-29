Поврежденную картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» показали в галерее

Стоимость первого этапа реставрации полотна составит до 10 миллионов рублей.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в ходе брифинга показала фотографию поврежденной вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Изображение опубликовало агентство «Москва».

Стоимость первого этапа реставрации полотна составит до 10 миллионов рублей. Финансовую помощь Третьяковской галерее окажет Сбербанк.

Инцидент произошел 26 мая. Вандал металлической стойкой ограждения разбил стекло, защищающее картину. Мужчина, повредивший работу Репина, объяснилсвои действия алкогольным опьянением.

После случившегося Третьяковская галерея потребовала убрать алкоголь из ресторана при музее.

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