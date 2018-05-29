Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Поврежденную картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» показали в галерее

Стоимость первого этапа реставрации полотна составит до 10 миллионов рублей.

Фото : Ведяшкин Сергей / АГН Москва29 мая 2018, 01:57

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в ходе брифинга показала фотографию поврежденной вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Изображение опубликовало агентство «Москва».

Стоимость первого этапа реставрации полотна составит до 10 миллионов рублей. Финансовую помощь Третьяковской галерее окажет Сбербанк.

Инцидент произошел 26 мая. Вандал металлической стойкой ограждения разбил стекло, защищающее картину. Мужчина, повредивший работу Репина, объяснилсвои действия алкогольным опьянением.

После случившегося Третьяковская галерея потребовала убрать алкоголь из ресторана при музее.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты