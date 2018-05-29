Департамент государственных доходов по Южно-Казахстанской области напоминает, что главой 6 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года предусмотрены нормы по изменению сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат, которые в значительной мере переработаны по сравнению с прежним Налоговым кодексом.

Так, пунктом 1 статьи 49 Налогового кодекса предусмотрено изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате плат. Для указанных целей под платами понимаются платы за: пользование земельными участками, пользование водными ресурсами поверхностных источников, эмиссии в окружающую среду.

Пунктом 5 статьи 49 Налогового кодекса сохранены нормы, предусматривающие изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица, и (или) под банковскую гарантию.

Пунктом 7 статьи 49 Налогового кодекса по отдельным основаниям предусмотрено не начисление пени в период действия отсрочки или рассрочки (если налогоплательщику причинен ущерб в результате стихийного бедствия, а также в случае, если судом принято решение о применении в отношении должника процедуры урегулирования неплатежеспособности).

Пунктом 10 статьи 49 Налогового кодекса установлено применение отсрочки по уплате НДС на импорт уполномоченными экономическими операторами по сроку 20 числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором произведен выпуск импортируемых товаров для внутреннего потребления.

Статьей 50 упрощена процедура предоставления отсрочки или рассрочки путем введения принципа «одного окна» при оказании данной услуги. Так, решение о предоставлении отсрочки или рассрочки будет приниматься органом государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика либо органом государственных доходов по месту уплаты налогов и (или) плат.

Статьей 51 Налогового кодекса введены понятия отсрочки, позволяющей перенести срок уплаты налогов с единовременной уплатой налогов на срок до шести месяцев, а также рассрочки с поэтапной уплатой суммой налогов до трех лет. Таким образом, увеличен максимальный период, на который могут быть изменены сроки уплаты налогов с двенадцати месяцев до трех лет. При этом рассрочка предполагает ежемесячную или ежеквартальную уплату сумм налогов и (или) плат равными долями.

Пунктом 2 статьи 51 Налогового кодекса предусмотрено семь оснований, позволяющих налогоплательщику обратиться с заявлением об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов.

Обращаем внимание, что отсрочка или рассрочка по уплате налогов и (или) плат может быть предоставлена налогоплательщику, финансовое положение которого не позволяет уплатить налог и (или) плату в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность их уплаты возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка.

Пунктом 3 статьи 51 Налогового кодекса расширен перечень документов, прилагаемых налогоплательщиком к заявлению об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) платы. Так, налогоплательщик обязан представить перечень дебиторов с указанием сумм задолженности и сроков её погашения, на основании которого орган государственных доходов может сделать вывод о наличии возможности уплаты налогов и (или) плат в течение срока отсрочки или рассрочки.