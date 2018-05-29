Оформление ЭСФ при реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень изъятий

В рамках послания Главы государства народу Казахстана и в целях реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан», а также в рамках вступления Казахстана в ВТО главами государств ЕАЭС подписан ряд документов по имплементации тарифных обязательств Республики Казахстан, сообщает ДГД по Карагандинской области.

В соответствии с подписанными документами РК взяла на себя обязательства не допускать вывоз товаров по 1 347 позициям, находящихся в Перечне изъятий, на территории других стран ЕАЭС. Ввоз товаров, включенных в Перечень изъятий, на территорию РК осуществляется либо по ставкам ВТО, но без права вывоза за пределы Казахстана, либо по ставкам ЕТТ ЕАЭС с целью их дальнейшей реализации в государствах-членах Союза.

Протокол «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории стран ЕАЭС» вступил в силу 11 января 2016 года, следовательно, обязательства по выписке ЭСФ наступает с этого момента. Товары, ввезенные после 1 декабря 2015 года в РК по ставкам ВТО из Перечня изъятий, запрещены к вывозу и обращению за пределами Республики Казахстан; товары, ввезенные в РК по ставкам ЕТТ, при вывозе на таможенную территорию ЕАЭС должны сопровождаться копией таможенной декларации и электронным счетом-фактурой (ЭСФ).

Так как с переходом на выписку ЭСФ возникло много вопросов, необходимо осветить наиболее важные аспекты.

Принято считать, что счет-фактура выписывается только плательщиками НДС. Однако, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 412 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» при реализации товаров, работ, услуг налогоплательщики обязаны выписывать счет-фактуру в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в целях реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. В связи, с чем обращаем внимание всех индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц, что в случае приобретения товара у юридических лиц, занимающихся импортом товаров, указанных в Перечне изъятий, при дальнейшей реализации товара физическим лицам необходимо осуществлять выписку ЭСФ.

Так, при реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень изъятий, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день по каждому виду товара с заполнением отдельных строк, с указанием в разделе С «Реквизиты получателя»:

в строке 17 «Получатель» - указываются слова «Физические лица»,

в строке 18 «Адрес места нахождения» - указываются слова «Розничная торговля»;

в ячейке «І» строки 20 «Категория получателя» раздела С «Реквизит получателя» - делается отметка.