Об изменениях в Трудовом кодексе
Законом РК от 24 мая 2018 года № 156-VI внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов Республики Казахстан, в том числе в Трудовой кодекс.
В частности, изменения внесены в понятие «дисциплинарное взыскание» и порядок совершения действий, связанных с этим понятием.
Кроме того, внесены изменения в порядок проведения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан.
Изменения вводятся в действие с 8 июня 2018 года.
Для анализа внесенных изменений приведена сравнительная таблица:
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Статья Трудового кодекса
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Редакция Трудового кодекса до внесения изменений
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Редакция Трудового кодекса после внесения изменений
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Пункт 1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:
75) дисциплинарное взыскание - мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемого работодателем за совершение дисциплинарного проступка;
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Пункт 1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:
75) дисциплинарное взыскание - мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемая работодателем или первым руководителем национального управляющего холдинга в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, за совершение дисциплинарного проступка;
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Местный орган по инспекции труда:
6) участвует в составе приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения;
10) разрабатывает и утверждает графики проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
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Местный орган по инспекции труда:
подпункты 6) и 10) статьи 17 исключены
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Пункт 1. За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель вправе применять следующие виды дисциплинарных взысканий:
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Пункт 1. За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель или первый руководитель национального управляющего холдинга в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, вправе применить следующие виды дисциплинарных взысканий:
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Пункт 1. Дисциплинарное взыскание налагается работодателем путем издания акта работодателя.
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Пункт 1. Дисциплинарное взыскание налагается работодателем путем издания акта работодателя, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. При наложении дисциплинарного взыскания первым руководителем национального управляющего холдинга в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, применяются положения статей 65 и 66 настоящего Кодекса.
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Пункт 5. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан осуществляется в форме проверки и иных формах контроля.
Пункт 6. Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
Проверки, проводимые государственными инспекторами труда в рамках расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, а также контроля за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших эти случаи, и иные формы контроля с посещением субъекта контроля проводятся без предварительного уведомления работодателя и не подлежат регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах.
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Пункт 5. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
Пункт 6 статьи 191 исключен
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При осуществлении государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан государственные инспекторы труда имеют право:
2) осуществлять иные формы контроля с посещением субъекта контроля;
8) изымать для анализа образцы специальной одежды, используемые или обрабатываемые материалы и вещества, с уведомлением об этом работодателя (его представителя) и составлением соответствующего акта;
14) осуществлять контроль за полнотой и достоверностью ведения работодателем внутреннего контроля по безопасности и охране труда;
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При осуществлении государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан государственные инспекторы труда имеют право:
подпункты 2), 8) и 14) статьи 193 исключены
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1. Посещение субъекта контроля - иная форма контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан.
2. Государственный инспектор труда при посещении субъекта контроля обязан предъявить:
1) служебное удостоверение;
2) при необходимости разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов;
3) медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объектов, выданный в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Субъекты контроля при посещении государственным инспектором труда обязаны:
1) обеспечить беспрепятственный доступ государственного инспектора труда на территорию и в помещения посещаемого субъекта контроля;
2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны предоставлять документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах посещения в соответствии с задачами и предметом посещения;
3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах посещения;
4) обеспечить безопасность лиц, прибывших для посещения на объект, от вредных и (или) опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.
4. В случае воспрепятствования доступу государственного инспектора труда составляется протокол, который подписывается государственным инспектором труда, осуществляющим посещение, и уполномоченным лицом субъекта контроля.
5. Посещение осуществляется в рабочее время субъекта контроля, установленное правилами трудового распорядка.
6. Срок посещения субъекта контроля не должен превышать три рабочих дня.
7. По результатам посещения субъекта контроля государственным инспектором труда составляется акт о результатах посещения в двух экземплярах с обязательным разъяснением субъекту контроля порядка устранения выявленных в результате посещения нарушений.
В акте о результатах посещения указываются:
1) дата, время и место составления акта;
2) наименование органа контроля;
3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) государственного инспектора труда, проводившего посещение;
4) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) посещаемого субъекта контроля, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при посещении;
5) дата, место и период посещения;
6) сведения о результатах посещения, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;
7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя посещаемого субъекта контроля, а также лиц, присутствовавших при посещении, их подписи или отказ от подписи;
8) подпись государственного инспектора труда, проводившего посещение.
8. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам посещения физическое лицо или руководитель юридического лица либо их представители излагают их в письменном виде.
Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах посещения, о чем делается соответствующая отметка.
9. Один экземпляр акта о результатах посещения вручается физическому лицу или руководителю юридического лица либо их представителям для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий.
10. В целях устранения нарушений требований трудового законодательства Республики Казахстан в адрес субъекта контроля выносится предписание без возбуждения дела об административном правонарушении.
11. По выявленным в результате посещения нарушениям субъект контроля обязан не позднее десяти рабочих дней с момента получения предписания предоставить информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
12. Государственные инспекторы труда обязаны в книге учета посещений и проверок (при наличии) проверяемых субъектов произвести запись о проводимых действиях с указанием фамилий, должностей и данных, изложенных в акте.
13. В случае отсутствия нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан, при посещении в акте о результатах посещения производится соответствующая запись, предписание не выдается.
14. При посещении субъекта контроля не требуются предварительное уведомление работодателя и регистрация в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.
15. Посещение субъекта контроля осуществляется на основании критериев, утверждаемых совместно уполномоченным государственным органом по труду и уполномоченным органом по предпринимательству, и списков посещений субъекта контроля, формируемых на квартал (полугодие, год) по результатам проводимого анализа и оценки.
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Статья 197 исключена
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Государственная инспекция по труду на постоянной и непрерывной основе обязана вести ведомственный учет количества проверок проверяемых субъектов (объектов) и иных форм контроля и надзора с посещением, а также выявленных нарушений в соответствии с проверочными листами и принятых к ним мер административного воздействия.
Сводные данные ведомственной отчетности ежемесячно размещаются на официальных интернет-ресурсах центральных и местных исполнительных органов.
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Статья 199 исключена
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Часть третья статьи 200:
Работодателям, деятельность которых признана соответствующей требованиям трудового законодательства Республики Казахстан, вручается сертификат доверия сроком на три года, который учитывается при формировании выборочных проверок и иных форм контроля с посещением субъекта контроля, установленных настоящим Кодексом.
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Часть третья статьи 200:
Работодателям, деятельность которых признана соответствующей требованиям трудового законодательства Республики Казахстан, вручается сертификат доверия сроком на три года, который учитывается при формировании списков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
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