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Об изменениях в Трудовом кодексе

Законом РК от 24 мая 2018 года № 156-VI внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов Республики Казахстан, в том числе в Трудовой кодекс.

В частности, изменения внесены в понятие «дисциплинарное взыскание» и порядок совершения действий, связанных с этим понятием.

Кроме того, внесены изменения в порядок проведения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан.

Изменения вводятся в действие с 8 июня 2018 года.

Для анализа внесенных изменений приведена сравнительная таблица:

Статья Трудового кодекса

Редакция Трудового кодекса до внесения изменений

Редакция Трудового кодекса после внесения изменений

1

2

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Статья 1

Пункт 1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

75) дисциплинарное взыскание - мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемого работодателем за совершение дисциплинарного проступка;

Пункт 1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

75) дисциплинарное взыскание - мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемая работодателем или первым руководителем национального управляющего холдинга в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, за совершение дисциплинарного проступка;

Статья 17

Местный орган по инспекции труда:

6) участвует в составе приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения;

10) разрабатывает и утверждает графики проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

Местный орган по инспекции труда:

подпункты 6) и 10) статьи 17 исключены

Статья 64

Пункт 1. За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель вправе применять следующие виды дисциплинарных взысканий:

Пункт 1. За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель или первый руководитель национального управляющего холдинга в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, вправе применить следующие виды дисциплинарных взысканий:

Статья 65

Пункт 1. Дисциплинарное взыскание налагается работодателем путем издания акта работодателя.

Пункт 1. Дисциплинарное взыскание налагается работодателем путем издания акта работодателя, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. При наложении дисциплинарного взыскания первым руководителем национального управляющего холдинга в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, применяются положения статей 65 и 66 настоящего Кодекса.

Статья 191

Пункт 5. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан осуществляется в форме проверки и иных формах контроля.

Пункт 6. Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Проверки, проводимые государственными инспекторами труда в рамках расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, а также контроля за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших эти случаи, и иные формы контроля с посещением субъекта контроля проводятся без предварительного уведомления работодателя и не подлежат регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах.

Пункт 5. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Пункт 6 статьи 191 исключен

Статья 193

При осуществлении государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан государственные инспекторы труда имеют право:

2) осуществлять иные формы контроля с посещением субъекта контроля;

8) изымать для анализа образцы специальной одежды, используемые или обрабатываемые материалы и вещества, с уведомлением об этом работодателя (его представителя) и составлением соответствующего акта;

14) осуществлять контроль за полнотой и достоверностью ведения работодателем внутреннего контроля по безопасности и охране труда;

При осуществлении государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан государственные инспекторы труда имеют право:

подпункты 2), 8) и 14) статьи 193 исключены

Статья 197

1. Посещение субъекта контроля - иная форма контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан.

2. Государственный инспектор труда при посещении субъекта контроля обязан предъявить:

1) служебное удостоверение;

2) при необходимости разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов;

3) медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объектов, выданный в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения.

3. Субъекты контроля при посещении государственным инспектором труда обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ государственного инспектора труда на территорию и в помещения посещаемого субъекта контроля;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны предоставлять документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах посещения в соответствии с задачами и предметом посещения;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах посещения;

4) обеспечить безопасность лиц, прибывших для посещения на объект, от вредных и (или) опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.

4. В случае воспрепятствования доступу государственного инспектора труда составляется протокол, который подписывается государственным инспектором труда, осуществляющим посещение, и уполномоченным лицом субъекта контроля.

5. Посещение осуществляется в рабочее время субъекта контроля, установленное правилами трудового распорядка.

6. Срок посещения субъекта контроля не должен превышать три рабочих дня.

7. По результатам посещения субъекта контроля государственным инспектором труда составляется акт о результатах посещения в двух экземплярах с обязательным разъяснением субъекту контроля порядка устранения выявленных в результате посещения нарушений.

В акте о результатах посещения указываются:

1) дата, время и место составления акта;

2) наименование органа контроля;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) государственного инспектора труда, проводившего посещение;

4) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) посещаемого субъекта контроля, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при посещении;

5) дата, место и период посещения;

6) сведения о результатах посещения, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;

7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя посещаемого субъекта контроля, а также лиц, присутствовавших при посещении, их подписи или отказ от подписи;

8) подпись государственного инспектора труда, проводившего посещение.

8. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам посещения физическое лицо или руководитель юридического лица либо их представители излагают их в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах посещения, о чем делается соответствующая отметка.

9. Один экземпляр акта о результатах посещения вручается физическому лицу или руководителю юридического лица либо их представителям для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий.

10. В целях устранения нарушений требований трудового законодательства Республики Казахстан в адрес субъекта контроля выносится предписание без возбуждения дела об административном правонарушении.

11. По выявленным в результате посещения нарушениям субъект контроля обязан не позднее десяти рабочих дней с момента получения предписания предоставить информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

12. Государственные инспекторы труда обязаны в книге учета посещений и проверок (при наличии) проверяемых субъектов произвести запись о проводимых действиях с указанием фамилий, должностей и данных, изложенных в акте.

13. В случае отсутствия нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан, при посещении в акте о результатах посещения производится соответствующая запись, предписание не выдается.

14. При посещении субъекта контроля не требуются предварительное уведомление работодателя и регистрация в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.

15. Посещение субъекта контроля осуществляется на основании критериев, утверждаемых совместно уполномоченным государственным органом по труду и уполномоченным органом по предпринимательству, и списков посещений субъекта контроля, формируемых на квартал (полугодие, год) по результатам проводимого анализа и оценки.

Статья 197 исключена

Статья 199

Государственная инспекция по труду на постоянной и непрерывной основе обязана вести ведомственный учет количества проверок проверяемых субъектов (объектов) и иных форм контроля и надзора с посещением, а также выявленных нарушений в соответствии с проверочными листами и принятых к ним мер административного воздействия.

Сводные данные ведомственной отчетности ежемесячно размещаются на официальных интернет-ресурсах центральных и местных исполнительных органов.

Статья 199 исключена

Статья 200

Часть третья статьи 200:

Работодателям, деятельность которых признана соответствующей требованиям трудового законодательства Республики Казахстан, вручается сертификат доверия сроком на три года, который учитывается при формировании выборочных проверок и иных форм контроля с посещением субъекта контроля, установленных настоящим Кодексом.

Часть третья статьи 200:

Работодателям, деятельность которых признана соответствующей требованиям трудового законодательства Республики Казахстан, вручается сертификат доверия сроком на три года, который учитывается при формировании списков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.


29 мая 2018, 07:46
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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