В Алматы нашлась пропавшая студентка

Юную беглянку-рецидивистку возвратили матери, которая живет в Панфиловском районе Алматинской области.

Полицейские Алматинской области нашли 16-летнюю жительницу Панфиловского района, числившуюся с 21 мая без вести пропавшей, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Алматинской области, сообщает sputniknews.kz.

"Девушка является учащейся одного из колледжей Панфиловского района. С заявлением в полицию обратилась ее мать, пояснившая, что дочь неоднократно уходила из дома. Поднятые по тревоге сотрудники районной полиции организовали масштабные поиски несовершеннолетней, которую на днях удалось разыскать на территории Алматы, расположенного более чем в 300 километров от ее родного села", — сообщили в областной полиции.

Найденная студентка возвращена домой и передана родным. С девушкой и ее матерью сотрудники ювенальной полиции провели профилактическую беседу.

В ведомстве отметили, что с учетом неоднократности побегов несовершеннолетней из родительского дома собранный по факту материал будет рассмотрен специальной комиссией при районном акимате.

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