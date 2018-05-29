Роскомнадзор дал Apple месяц на блокировку Telegram

В апреле служба уже направляла в Apple и Google требования об удалении мессенджера из магазинов приложений.

Роскомнадзор в течение месяца ожидает от Apple ответ о действиях компании касательно удаления приложения Telegram их онлайн-магазина AppStore, сообщил глава ведомства Александр Жаров в понедельник, передает Интерфакс.

"Мы отправили им (Apple) юридически значимое письмо и ждем от них юридически значимого ответа. Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца", - сказал Жаров в понедельник.

Ранее в понедельник Роскомнадзор направил Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории РФ приложения Telegram в AppStore, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера. При этом 17 апреля служба уже направляла в Apple и Google требования об удалении мессенджера из магазинов приложений.

Решением суда от 13 апреля Telegram заблокирован на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений, однако мессенджер до сих пор работает.

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