Аким Медеуского района Алматы о засоренных арыках - Надо развивать культуру

Ержан Жилкибаев призвал проводить разъяснительные мероприятия.

Член Общественного совета поинтересовался состоянием рек у акима Медеуского района, передает InAlmaty.kz.

Сергей Пономарев спросил, как происходит чистка рек, которых достаточно на территории Медеуского района.

«У нас 10 малых рек и мы проанализировали ситуацию. В том году мы сделали пять рек: усилили стены, почистили реки. Люди кидают мусор. Надо развивать культуру. Нужно проводить разъяснительные мероприятия. Снег сошел и поэтому еженедельно у нас проходят субботники. Группа людей, подрядная организация, проходят все реки и максимально убирают заторы», - ответил Ержан Жилкибаев.

Также Жилкибаев сказал, что с помощью техники и вручную в реках сдвигают камни, которые создают заторы в узких местах реки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!