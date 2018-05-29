Аким Медеуского района Алматы о засоренных арыках - Надо развивать культуру
Ержан Жилкибаев призвал проводить разъяснительные мероприятия.
Фото : inalmaty.kz29 мая 2018, 07:03
Член Общественного совета поинтересовался состоянием рек у акима Медеуского района, передает InAlmaty.kz.
Сергей Пономарев спросил, как происходит чистка рек, которых достаточно на территории Медеуского района.
«У нас 10 малых рек и мы проанализировали ситуацию. В том году мы сделали пять рек: усилили стены, почистили реки. Люди кидают мусор. Надо развивать культуру. Нужно проводить разъяснительные мероприятия. Снег сошел и поэтому еженедельно у нас проходят субботники. Группа людей, подрядная организация, проходят все реки и максимально убирают заторы», - ответил Ержан Жилкибаев.
Также Жилкибаев сказал, что с помощью техники и вручную в реках сдвигают камни, которые создают заторы в узких местах реки.
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