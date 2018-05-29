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Энтони Хопкинс - Я счастлив, что я алкоголик

Актёр рассказал, что в 1975 году он отказался от употребления спиртного и пытался задавить в себе бешеный характер, но у него ничего не получилось.

Фото : Politeka29 мая 2018, 07:21

По словам актёра, свою злобу ему удаётся направлять в творчество, а если он этого не делает, то не может контролировать свою ярость, сообщает life.ru.

Лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс признался, что он алкоголик. Как сообщает The Guardian, актёр сказал, что рад этому.

— Я очень счастлив тому, что я алкоголик, это великолепный дар, потому что, куда бы я ни пошёл, эта пропасть следует за мной, — сказал Хопкинс. — В ней моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо. Ракетное топливо. Конечно, оно может разорвать тебя на куски и убить.

По словам Хопкинса, свою злобу ему удаётся направлять в творчество. Актёр рассказал, что в 1975 году он отказался от употребления спиртного и пытался задавить в себе бешеный характер, но у него ничего не получилось.

— Мать сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься?" — вспоминает актёр.

По словам 80-летнего Хопкинса, его мать тогда сказала ему, что он "монстр", и призвала его оставаться собой.

Как ранее писал Лайф, актёр ранее признался, что не общается со своей дочкой уже 20 лет.


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