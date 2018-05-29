Одесские фанаты избили бывшего тренера сборной Казахстана по футболу

Фанаты одесского «Черноморца» поставили синяк под глаз экс-тренер юношеской сборной Казахстана до 17 лет Константина Фролова, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Инцидент произошел после ответного матча плей-офф Украинской Премьер-Лиги между «Полтавой» и «Черноморцем», в котором одесский клуб проиграл со счётом 0:3. Первую встречу команда Фролова выиграла с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, клуб из Одессы потерял прописку в украинской Премьер-лиге и вылетел в первую лигу.

Одесские болельщики, разгневанные таким результатом команды, напали на тренера «Черноморца» и нанесли серию ударов Фролову по голове. В результате атаки у левого глаза тренера образовалась гематома. После этого специалист в спешке покинул стадион.

С 2012-го по 2014-й года украинский специалист Константин Фролов проработал на посту старшего тренера юношеской сборной Казахстана до 17 лет по приглашению спортивного директора Федерации футбола Казахстана Анатолия Юревича. Ничем особенным украинский наставник не запомнился и покинул свой пост после провала сборной в отборочном турнире Чемпионата Европы-2014.

После Казахстана Фролов отправился работать в Грузию, где возглавлял «Шукуру» и «Динамо» из Батуми. А последние два года он входил в тренерский штаб «Черноморца». С января является главным тренером этого клуба.