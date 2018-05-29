Полуторавековую винтовку сдал в полицию житель Акмолинской области

Раритетное оружие планируется сдать в музей в качестве экспоната.

Житель Акмолинской области сдал в полицию винтовку, которой более 150 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, в мае житель села Коянды Целиноградского района сдал в местный районный отдел полиции винтовку «Бердана № 2» образца 1867 года. По словам сельчанина, оружие ему досталось от умершего родственника, а увидев объявление о проведении акции, он решил сдать раритет в полицию. Предварительная экспертиза показала, что за «берданку» мужчина получит денежное вознаграждение в размере 83 000 тенге. А сами полицейские отмечают, что раритетное оружие планируется сдать в музей в качестве экспоната.

«Напомним, с 10 апреля на территории региона проводится акция по выкупу незарегистрированного оружия. Акмолинцы уже сдали в полицию 237 единиц оружия, а также более 4 тысяч патронов. На сегодняшний день выделенные денежные средства полностью освоены, выплаты граждане получат после проведения экспертиз». - рассказали в пресс-службе ДВД региона.

Вместе с тем, стражи порядка отмечают, что граждане могут сдать в полицию имеющееся незарегистрированное оружие и на безвозмездной основе.

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