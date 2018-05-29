Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс в 2018 году

Законом РК от 24 мая 2018 года № 156-VI внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов Республики Казахстан, в том числе в Налоговый кодекс от 25 декабря 2017 года.

В частности, статьи 25 и 26 Налогового кодекса дополнены положениями о взаимодействии государственных органов и Государственной корпорации «Правительство для граждан», а также об обязательствах Государственной корпорации «Правительство для граждан» представлять в налоговые органы сведения о налогоплательщиках, предусмотренные Налоговым кодексом.

Существенные изменения внесены в порядок проведения налоговых проверок. Так, налоговые проверки подразделяются теперь на два вида: налоговые проверки, проводимые по особому порядку на основе оценки степени риска, и внеплановые налоговые проверки. Таким образом, выборочные налоговые проверки заменены на налоговые проверки, проводимые по особому порядку на основе оценки степени риска.

Налоговые проверки, проводимые по особому порядку на основе оценки степени риска, будут осуществляться в соответствии с полугодовым графиком, при этом сведения о графике налоговых проверок не представляют налоговую тайну.

Налоговый кодекс также дополнен требованием об обязательной постановке на регистрационный учет по НДС лиц, занимающихся частной практикой, в случае, если размер оборота для целей постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость превысит в течение календарного года минимум оборота. Кроме того, лица, занимающиеся частной практикой, могут осуществить постановку на регистрационный учет по НДС в добровольном порядке.

Также определено, что лица, применяющие положения статьи 411 Налогового кодекса, должны отдельно представлять декларации по налогу на добавленную стоимость по деятельности, предусмотренной статьей 411 Налогового кодекса, и по иной деятельности. При этом пункт 2 статьи 411 Налогового кодекса дополнен новыми положениями по определению суммы НДС, разрешенного к отнесению в зачет и не разрешенного к отнесению в зачет.

Внесены также уточнения в порядок возврата НДС в случае превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода.

Установлено также, что ставки сбора за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан при выезде с территории Республики Казахстан отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении, составляют теперь 1-кратный размер МРП.

Уточнены положения об условиях перехода с общеустановленного порядка налогообложения для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов и для крестьянских или фермерских хозяйств.

Кроме того, с 1 июля 2018 года отменяется взимание сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Г. Шахворостова