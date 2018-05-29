В Англии потеряли поезд с пассажирами

По неустановленной причине поезд совершил неверный поворот и поехал не на юг, а на запад.

В Великобритании машинист пассажирского поезда перепутал стрелку и увез сотни человек в неправильный город. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Состав выехал из города Ньюкасл-апон-Тайн, расположенного на севере Англии в 446 километрах от Лондона. Предполагалось, что он пересечет страну с севера на юг и прибудет в город Рединг, который находится в 60 километрах западнее Лондона, однако из-за инцидента в Донкастере его направили в объезд. По неустановленной причине поезд совершил неверный поворот и поехал не на юг, а на запад. Ошибку заметили, когда он добрался до городка Понтефракт в графстве Уэст-Йоркшир.

«Сейчас я в потерявшемся поезде где-то возле Понтефракта, — написала в Twitterодна из пассажирок. — Мы застряли тут, потому что машинист "выбрал неверный путь". Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?» По ее словам, кроме нее, решения возникшей проблемы ожидают сотни пассажиров.

После долгой стоянки в окрестностях Понтефракта, поезд поехал обратно на север и вернулся к развилке, где возникла путаница. На это понадобилось около часа. В городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, пассажиров высадили. Там они могли пересесть на поезд до Бирмингема. Из Бирмингема можно доехать до Рединга на другом поезде, путь занимает примерно 1 час 40 минут.

В апреле сообщалось, что житель Великобритании купил машину ради одной поездки из-за высоких цен на железнодорожные билеты. Он обнаружил, что проезд от Бристоля до Лондона стоит 218 фунтов, а подержанная Honda Civic — только 206 фунтов, считая страховку.

Источник: lenta.ru

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