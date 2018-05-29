Жертвой жуткого ДТП на трассе Алматы-Астана стала девушка

Оба водителя серьезных травм не получили.

На 39-м километре трассы Алматы-Астана произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

BMW пятой серии двигался в южном направлении. По словам водителя, он обгонял фуру и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехала Mazda.

Водитель BMW пытался избежать столкновения и вырулил влево через полосу встречного движения, на обочину. Но попытка оказалась тщетной: Mazda и BMW столкнулись лоб в лоб.

От сильного удара Mazda развернуло, а BMW проехал несколько метров по обочине, загорелся и сгорел дотла.

В результате ДТП погибла пассажирка Mazda.

Оба водителя серьезных травм не получили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!