Жертвой жуткого ДТП на трассе Алматы-Астана стала девушка
Оба водителя серьезных травм не получили.
Фото : zakon.kz29 мая 2018, 09:09
На 39-м километре трассы Алматы-Астана произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.
BMW пятой серии двигался в южном направлении. По словам водителя, он обгонял фуру и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехала Mazda.
Водитель BMW пытался избежать столкновения и вырулил влево через полосу встречного движения, на обочину. Но попытка оказалась тщетной: Mazda и BMW столкнулись лоб в лоб.
От сильного удара Mazda развернуло, а BMW проехал несколько метров по обочине, загорелся и сгорел дотла.
В результате ДТП погибла пассажирка Mazda.
Оба водителя серьезных травм не получили.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4920503-7d5ca0308c7a1b04d0c7e9b549b763a9
Сейчас читают
Читайте также