Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанца задержали в Бишкеке из-за активного участия в "ДВК"

Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.

Фото : Смоленская народная газета29 мая 2018, 09:34

Бишкекский городской суд оставил задержанного в Бишкеке казахстанца Мурата Тунгишбаева под стражей. Об этом сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов, передает ИА «24.kg».

«В ходе рассмотрения кассационной жалобы по мере пресечения Мурату Тунгишбаеву я привел все доводы. Однако коллегия Бишкекского горсуда оставила в силе решение первой инстанции. Мы будем обжаловать меру пресечения в Верховном суде. Кроме того, мы обжалуем и решение Генпрокуратуры об экстрадиции Мурата Тунгишбаева», — сказал Нурбек Токтакунов.

Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ задержали гражданина Казахстана Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты