Казахстанца задержали в Бишкеке из-за активного участия в "ДВК"
Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.
Фото : Смоленская народная газета29 мая 2018, 09:34
Бишкекский городской суд оставил задержанного в Бишкеке казахстанца Мурата Тунгишбаева под стражей. Об этом сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов, передает ИА «24.kg».
«В ходе рассмотрения кассационной жалобы по мере пресечения Мурату Тунгишбаеву я привел все доводы. Однако коллегия Бишкекского горсуда оставила в силе решение первой инстанции. Мы будем обжаловать меру пресечения в Верховном суде. Кроме того, мы обжалуем и решение Генпрокуратуры об экстрадиции Мурата Тунгишбаева», — сказал Нурбек Токтакунов.
Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ задержали гражданина Казахстана Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.
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