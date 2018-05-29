Синоптики рассказали о погоде на вторник

В ВКО ночью ожидаются заморозки до 2 градусов.

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 мая, передает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются дожди, на востоке осадки, грозы, шквал, усиление ветра, лишь на юге и юго-западе без осадков. Местами возможен град, пыльная буря, туман.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-23 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ночью на большей части, днем местами усиление ветра 15-20, ночью местами порывы 25 м/с. В Костанайской области местами туман, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Актюбинской, утром и днем Карагандинской и Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра, возможен град, в Акмолинской области местами – шквал. Ночью в Алматинской и Жамбылской областях местами ожидается туман. В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

По сообщению синоптиков, в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

Погода в Алматы, днем 17°, ясно.

Погода в Астане, днем 12°, облачно: слабый дождь.

Прогноз погоды на 29 мая.

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