Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС в Китае

Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев поедет с государственным визитом в Китай, пишет Sputnik Казахстан.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин посетят с государственным визитом Китай в период с 6 по 10 июня», — цитирует РИА Новости заявление официального представителя китайского МИДа Лу Кана.

Также в Китай намерен прилететь президент Ирана Хасан Роухани, однако точная дата его визита неизвестна.

Лидеры стран примут участие в 18-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Циндао 9-10 июня.