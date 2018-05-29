Назарбаев произвел назначение в Администрации Президента

Трудовой стаж начал с должности ведущего специалиста отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (04.1999-12.1999);

Вагапов Данияр Валерьевич родился 6 июня 1977 года. Окончил в 1998 году Казахский государственный юридический университет.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.