Назначены ответственные секретари в МИД и МНЭ

Нурсултан Назарбаев провел ряд назначений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Джумабеков Арман Даирович назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Карашев Анарбек Бактыгазович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Кошербаев Ермек Беделбаевич родился 2 мая 1965 года в Алматы.

Окончил Казахский государственный университет им. Кирова (1982-1988) и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР (1991-04.1993).

Работал старшим инспектором по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР (08.1988-09.1988), помощником Министра иностранных дел Казахской ССР (09.1988-10.1989).