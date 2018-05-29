Назначены ответственные секретари в МИД и МНЭ
Нурсултан Назарбаев провел ряд назначений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Джумабеков Арман Даирович назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства Карашев Анарбек Бактыгазович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Кошербаев Ермек Беделбаевич родился 2 мая 1965 года в Алматы.
Окончил Казахский государственный университет им. Кирова (1982-1988) и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР (1991-04.1993).
Работал старшим инспектором по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР (08.1988-09.1988), помощником Министра иностранных дел Казахской ССР (09.1988-10.1989).
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