Цены на бензин АИ-80 могут отпустить в свободное плавание

На сегодня АИ-80 — единственный бензин, цены на который регулируются государством. Тем не менее Минэнерго вновь пытается издать приказ, прекращающий действие ранее принятых документов, устанавливающих регулирование предельно допустимых цен на топливо, сообщает портал Kolesa.kz.

(Первую попытку чиновники предприняли год назад, в 2017-м.) В данное время текст приказа выложен на обсуждение на сайте egov.kz.

В пояснительной записке к документу чиновники-энергетики заявляют, что производство бензина АИ-80 в стране прекратится только после завершения модернизации казахстанских НПЗ. По их словам, сегодня предельная розничная цена бензина АИ-80 составляет 89 тенге за литр, что на 72 тенге ниже по сравнению с розничной ценой на бензин АИ-92 (161 тенге за литр). Основные потребители бензина АИ-80 — автомобили выпуска 80-х годов, а также военные машины и транспорт жилищно-коммунального хозяйства. В то же время «значительная разница розничных цен между АИ-80 и АИ-92 в Казахстане создаёт условия для недобросовестных участников рынка по компаундированию АИ-80 и реализации его как АИ-92 через АЗС (компаундирование — смешение нескольких видов топлива. То есть на наших заправках попросту разбавляют 92-й 80-м, а то и вовсе продают низкооктановый бензин под видом более качественного. — Прим. Kolesa.kz).

На основании вышеизложенного, в целях предотвращения дефицита бензина АИ-80 на рынке РК предлагается исключить из перечня нефтепродуктов, на которое установлено государственное регулирование, бензин марки АИ-80», — подытоживают чиновники.