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На США обрушился тропический шторм 

Ущерб США от субтропического урагана "Альберто" может составить свыше одного миллиарда долларов.

Фото : ВладТайм29 мая 2018, 10:14

Субтропический шторм "Альберто" обрушился в США на побережье Флориды, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный центр по наблюдению за ураганами.

Максимальная скорость ветра составляет около 72 км/ч. Сообщается также об обильных осадках и внезапных наводнениях.

Ранее власти трех американских штатов — Алабамы, Флориды и Миссисипи — объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением "Альберто".

Агентство Блумберг со ссылкой на специалиста исследовательского центра Enki Research Чака Уотсона сообщило, что ущерб США от субтропического урагана "Альберто" может составить свыше одного миллиарда долларов.


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